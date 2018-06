RZ-Kommentar: Schnelle Lösung dringend gesucht

Volker Schmidt zu der Gefahr für Radfahrer auf der B 9

RZ-Redakteur Volker Schmidt. Foto: Jens Weber

Die Situation auf der B 9 zwischen Stolzenfels und Rhens ist wegen der baulichen Voraussetzungen sicher kompliziert. Da ist zum Beispiel die Bahnstrecke auf der einen und die Hanglage auf der anderen Seite, die den Platz einschränken. Es gibt vermutlich keine einfachen Lösungen, um diese Situation so zu lösen, dass die Gefahr für Radfahrer weitestgehend gebannt ist. Aber es gibt sicher bessere Lösungen als die aktuelle. Denn der Zustand der Wege ist katastrophal – und das schon seit Jahren. Hinzu kommt eine Beschilderung, die dem Radfahrer eigentlich keine andere Wahl lässt, als weiter auf der Straße zu fahren und sich diese eben mit den viel schneller fahrenden Autos zu teilen – zumindest dann, wenn er sich an die Straßenverkehrsordnung halten will. Den Eindruck, dass die Beschilderung eher für Gefahr sorgt kann man übrigens nicht nur zwischen Stolzenfels und Rhens gewinnen. Auch an der Königsbacher ist sie alles andere als optimal. Denn dort müssen die Radfahrer, die aus Richtung Rhens kommen, laut Vorschrift eigentlich die Fahrbahnseite wechseln, um auf den Radweg zu kommen. Würden Sie da nicht besser einfach geradeaus weiterfahren? Der LBM, aber auch die Stadt Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz sollten sich möglichst bald an einen Tisch setzen und nach schnellen Lösungen suchen, bevor der nächste Unfall passiert.

E-Mail: volker.schmidt@rhein-zeitung.net