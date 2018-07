RZ-Kommentar: Ein Verzicht wäre fahrlässig

RZ-Redakteur Ulf Steffenfauseweh zum Schachzug der Stadt

Ist die Sicherung des Vorkaufrechts eine Art Kriegserklärung an ThyssenKrupp? Manche in Politik und Verwaltung raunen das, und vielleicht fasst der Konzern es selbst auch so auf. Aber letztlich sichert sich die Stadt hier nur die best mögliche Verhandlungsposition. Darauf zu verzichten, wäre fahrlässig. Denn ohne Frage ist die Entwicklung des Rasselsteingeländes von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Stadt Neuwied. Da kann sie keine falsch verstandene Rücksicht auf ein Unternehmen nehmen – schon gar nicht auf eins, das in Neuwied nach 300 Jahren den Schlüssel umgedreht hat.

