Romantischer Rhein: Region findet Anklang bei Urlauber

Aus unserem Archiv

Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH war in diesem Jahr auf einigen Messen und hat die touristische Region und deren Angebote unter anderem bei der CMT in Stuttgart, der ITB in Berlin, der WanderArt Königswinter, der ADFC-Radreisemesse in Bonn sowie bei der Fietsen Wandelbeurs in Gent und Utrecht präsentiert.