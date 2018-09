Die rheinland-pfälzische CDU geht mit dem Slogan „Gemeinsam. Heimat. Gestalten.“ in die Kommunalwahl 2019. „Wir sind die Kommunalpartei, die CDU ist eine Graswurzelbewegung“, sagte Landeschefin Julia Klöckner am Freitag in Mainz. Die CDU halte mit 7815 Mandaten die meisten kommunalen Mandate im Land, 1400 mehr als die SPD. Dazu stelle die Partei 20 von 24 Landräten und 84 von 163 hauptamtlichen Bürgermeistern. Und die Partei habe „Lust auf Wahlkampf, wir gehen mit Zuversicht in die Wahlen“, betonte Klöckner.

Am 26. Mai 2019 finden in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen und die Europawahl statt. Die zeitgleiche Kommunalwahl biete auch die Chance, „die Begeisterung für Europa wieder zu wecken“, sagte Klöckner. Themen für ...

Lesezeit für diesen Artikel (337 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.