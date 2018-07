Rheinland-Pfalz-Tag: Kreis sagt ab

Aus unserem Archiv

Der Kreis Birkenfeld wird nicht am Rheinland-Pfalz-Tag teilnehmen, der am Wochenende in Worms stattfindet. Landrat Matthias Schneider hat aufgrund der Katastrophensituation in den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen entschieden, dass der Landkreis nicht mit dabei sein wird.