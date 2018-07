Rettender Kraftakt

Aus unserem Archiv

Langenlonsheim

Die Volleyballerinnen des VSC Guldental haben das Unmögliche möglich gemacht. Am letzten Landesliga-Spieltag holten sie einen Vier-Punkte-Rückstand auf den TSV Speyer auf und sicherten sich auf den letzten Drücker den Klassenverbleib. Die Guldentalerinnen bezwangen in Langenlonsheim den TV Gau-Algesheim mit 3:0 (25, 21, 23) und die SG Kaiserslautern mit 3:2 (27, -23, 13, -28, 9). Zudem unterlagen die Speyererinnen 0:3 in Feldkirchen.