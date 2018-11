Reserve der HSG Bad Ems/ Bannberscheid in Arzheim

Zwei Remis ergatterte die zweite Welle der HSG Bad Ems/Bannberscheid im bisherigen Saisonverlauf bei vier Auftritten in der Fremde. Am Sonntagabend soll heuer für die Kombinierten aus Kurstadt und dem Westerwald-Dorf erstmals auswärts die maximale Punktausbeute herausspringen, dann geben die Ballwerfer von Trainer Andreas Klute ab 17 Uhr beim TV Arzheim ihre Visitenkarte ab. Nachdem die Koblenzer Höhenvorstädter zuletzt aus personellen Gründen ihr Gastspiel beim Rheinlandliga-Absteiger TV Welling abgeschenkt hatten, rechnet Klute am späten Sonntagnachmittag mit einem nahezu komplett antretenden TVA, der zuletzt inklusive der Wertung am Grünen Tisch viermal hintereinander leer ausgegangen ist und den einzigen Abstiegsplatz, den die sieglose Reserve der HSV Rhein-Nette belegt, im Auge behalten muss.

„Sie sind schwierig einzuschätzen. Für uns gilt es, eine stabile Abwehr zu stellen und vor allem wieder schnell zu spielen“, setzt der erfahrene Kemmenauer einmal mehr auf bewährte Grundtugenden, um ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.