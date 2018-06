Rennfahrer Tavares: Ein harter Sanierer

PSA-Chef Carlos Tavares hat den französischen Autobauer in nur drei Jahren von der Verlust- in die Gewinnzone zurückgebracht. Dazu strich er allerdings rund 30.000 Jobs. Der gebürtige Portugiese mit asketischer Figur führt sein Unternehmen wie ein Rennfahrer.

„Ich versuche, den Geschmack der Leistung einzuflößen. Es gibt eine totale Analogie zwischen Sport und Unternehmen.“ Tavares macht klare Zielvorgaben, ständig fällt bei ihm das Wort „Benchmark“ – die Leistung muss eben stimmen. Tavares wurde 1958 in Lissabon geboren, ging auf eine französische Schule und dann schon in jungen Jahren nach Frankreich. In Paris ließ er sich zum Ingenieur ausbilden. Mehr als 30 Jahre war Tavares beim heimischen PSA-Erzrivalen Renault tätig, zum Schluss als faktische Nummer zwei hinter Konzernchef Carlos Ghosn. „Nur wenige auf der Welt wissen so genau wie er, wie man im Detail ein Auto entwirft, produziert, steuert und verkauft“, schrieb die Zeitung „Le Monde“. Als Tavares 2013 öffentlich mit der Idee liebäugelte, die Führung von General Motors zu übernehmen, musste er bei Renault gehen – und übernahm kurz darauf das Steuer bei PSA.