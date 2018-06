Relegation: Südwest-Vertreter spielt zweimal auswärts

Aus unserem Archiv

Die beiden Relegationsrunden zur eingleisigen 2. Frauen-Bundesliga 2018/19 sind ausgelost. Am 21. Mai (Pfingstmontag) und 27. Mai sowie 3. Juni spielen insgesamt acht Mannschaften in einer einfachen Runde im Modus „jeder gegen jeden“um zwei freie Plätze (einer pro Gruppe). Neben den beiden Siebtplatzierten der 2. Bundesligen Nord (ZBL) und Süd sind dies die Meister der fünf Regionalligen (RL) und der Zweitplatzierte der Regionalliga Süd. Ärgerlich für den Vertreter des Südwestens: Laut Auslosung muss er in zwei von drei Spielen auswärts ran, eine finale Begegnung auf neutralem Platz wird es aus organisatorischen Gründen nicht geben. Sofern sich alle in Frage kommenden Vereine auch frist- und ordnungsgemäß bis zum 15. März bewerben, käme es nach aktuellem Stand zur folgenden Einteilung: