Reiner Kröhnert bringt geballte Satire-Power zum Frühstück in die Stelzenbachhalle

Kabarettnacht zum Frühstück. Auch keine schlechte Idee der Veranstalter. Beim Kabarettfrühstück am Sonntagmorgen traf mit Reiner Kröhnert geballte Satire-Power auf die Großen der Weltgeschichte. In seinem aktuellen Programm „Kröhnert XXL – Großes Parodistenkino“ ließ der Meisterparodist seine Puppen tanzen und palavern.

Reiner Kröhnert trat mit irrwitzigen Rollenwechseln auf. Foto: hpm

Tote Tyrannen trafen dabei auf lebende Legenden. Dabei hatte die political Correctness mal Pause. Seit 30 Jahren zieht Reiner Kröhnert als Kabarettist und Parodist über die Kleinkunstbühnen.

Da ist es nur logisch, dass er auch die Kleinkunstbühne Mons Tabor tangiert. Die Montabaurer „Kleinkünstler“ wissen halt, was gut – nein, sehr gut – tut. Subversive Merkel- und Trump-Parodie trat mit irrwitzigen Rollenwechseln in Konkurrenz mit Boris Becker und Honecker, Seehofer und Martin Schulz. Reiner Kröhnert hat in der Stelzenbachhalle von Oberelbert mit seinen Parodien die Realität auf die Spitze getrieben. Und das beim Sonntagmorgenfrühstück. Einfach köstlich. hpm