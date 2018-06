Reaktionen aus dem Rat fallen unterschiedlich aus

Aus unserem Archiv

„Ich finde die Idee gut. Der Mozartpatz ist geradezu prädestiniert als Begegnungspunkt und zeichnet sich gegenüber anderen Plätzen durch seine Lage direkt am Stadteingang aus. Außerdem ist er gut einsehbar.“ So lautete das Urteil von Holger Noß (SPD). Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch daran, dass man mit der Verwirklichung dieses Vorschlags doch noch einmal einen stärkeren Bezug zum Nationalpark schaffen könnte, nachdem die Stadt Birkenfeld mit ihrem Wunsch, den Status als offizielles Eingangstor zum Schutzgebiet zu erlangen, vor einigen Jahren nicht zum Zug gekommen war. Ein Punkt, der jedoch möglicherweise Probleme machen könnte, sei es, wenn zu viele Elemente aus Holz auf dem Gelände aufgestellt werden, sagte Noß. Es bestehe dann nämlich die Gefahr, dass sich eventuell die Geschichte wiederholt. Denn im Neubaugebiet mit den Vogelnamen habe man einst auch einen Spielplatz mit vielen Holzgeräten eröffnet, der dann einige Jahre später einer „Trümmerwüste“ glich und letztendlich sogar komplett zurückgebaut werden musste, sagte Noß rückblickend.