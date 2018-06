Ransbach-Baumbacher hat in Bad Honnef gelernt

Aus unserem Archiv

Philipp Schwaderlapp, am 1. Januar 1989 in Dernbach geboren, ist mit vier Geschwistern in Ransbach-Baumbach aufgewachsen. Nach dem Fachabitur am Johannes-Gymnasium in Lahnstein hat er eine dreijährige Kochausbildung im Katholisch-Sozialen Institut (KSI) in Bad Honnef (heute in Siegburg) absolviert und dabei die Jugendmeisterschaften für Bonn und den Rhein-Sieg- Kreis gewonnen.