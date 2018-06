Ralph Dommermuth: Der große Macher

United Internet Ralph Dommermuth ist laut „Forbes“ mit einem geschätzten Vermögen von 5,6 Milliarden Dollar – je nach Aktienkurs – der reichste Mann in Rheinland-Pfalz. Der Chef von United Internet beschäftigt am Standort Montabaur 1500 von insgesamt rund 9400 Mitarbeitern. Der Internetkonzern hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 10,5 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gesteigert.

Ralph Dommermuth.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf fast 1 Milliarde Euro. Damit dürfte United Internet auch der mit Abstand größte Steuerzahler in Montabaur sein. Das Fashion-Outlet-Center (FOC) am ICE-Bahnhof mit Dutzenden Geschäften peilt jährlich zwei Millionen Besucher an und hat Hunderte neue Jobs geschaffen. 75 Millionen Euro sind in das FOC investiert worden. Geschäftsführer ist der Bruder des United-Internet-Chefs, Rainer Dommermuth.