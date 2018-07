Pyrotechnik und Bengalos

Bei „Rhein in Flammen“ starten die Schiffe ab 17 bis gegen 20 Uhr in Bingen zur Aufstellung flussabwärts. Gegen 22.15 Uhr beginnt das erste Feuerwerk bei Trechtingshausen, es folgen die Abschüsse vom Weinberg über Assmannshausen, vom Ponton unterhalb der Burg Rheinstein, aus dem Park am Mäuseturm, von Burg Klopp und vom Panoramaweg bei Rüdesheim. Den Abschluss bildet das Finalfeuerwerk gegen 23.30 Uhr inmitten des Rheins zwischen Rüdesheim und Bingen mit abschließendem klingenden Salut der Schiffsflotte. Damit alle der Tausende Passagiere auf den rund 50 Schiffen jeder Größe in den Genuss der Feuerwerke kommen, werden diese teilweise zweimal zu Beginn und zum Abschluss des Konvois abgeschossen.

Bengalisch erleuchtet werden Burg Reichenstein, Clemenskapelle, Burg Rheinstein, Mäuseturm, Burg Klopp, Niederwalddenkmal (Germania), Brömserburg, Boosenburg und Rochuskapelle. rg Weitere Infos gibt es unter www.rhein-in-flammen.com und www.bingen.de

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.