Problembereiche, kreative Ideen und Wünsche der Bürger

Ein wahres Feuerwerk an Vorschlägen, wie sie ihre Stadt gestalten wollen, brannten die rund 100 Sinziger ab. Es folgt ein Auszug aus Ideen, Wünschen und ausgemachten Problembereichen: Immer wieder wurde eine Fußgängerzone oder zumindest weniger Verkehr in der Innenstadt gewünscht. Die Idee: nur Anwohner- und Zuliefererverkehr zulassen. Kritik gab es hinsichtlich der Leerstände und maroder Gebäude, eines fehlenden Hotels und wegen zu wenig bezahlbaren Wohnraums. Außerdem fehle es an barrierefreiem Wohnraum. Die Idee: betreutes Wohnen in einem Mehrgenerationenhaus oder Wohngemeinschaften. Zur Belebung der geschäftlichen Infrastruktur: die gemeinsame Nutzung von Büros für Unternehmer.

Weitere Vorschläge: den Schlosspark mehr für Veranstaltungen zu nutzen, etwa den Weihnachtsmarkt, öffentliche Plätze multifunktionaler zu nutzen, einen Wasserlauf vom Kirchplatz über die Jahnwiese bis zum Rickgelände an der Ahr ...

