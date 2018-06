Premiere für Picknick am See

Aus unserem Archiv

Auf das erste Picknick am See in Asbach wies Beigeordneter Johannes Brings im Rat hin. Am Sonntag, 27. Mai, von 14 bis 18 Uhr besteht bei der neuen Veranstaltung die Möglichkeit, bei Livemusik und in gemütlicher Atmosphäre am Strandbad zu picknicken.