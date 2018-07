Pränatale Vaterschaftsbestimmung ist in Deutschland verboten

Seit 2012 gibt es eine gefahrlose Methode der pränatalen Vaterschaftsbestimmung: Etwa ab der neunten Schwangerschaftswoche hat der Fetus so viele Zellen gebildet, dass zahlreiche Bruchstücke davon im Blutkreislauf der Mutter zirkulieren. Eine einfache Blutprobe der Mutter reicht aus, um das Erbgut des Kindes zu bestimmen und es für einen pränatalen Vaterschaftstest zu verwenden. Die Risiken sind minimal, Nebenwirkungen gibt es äußerst selten. In Deutschland ist dieses Vorgehen verboten: Eine Privatperson hat nicht die Möglichkeit, einen Vaterschaftstest vor der Geburt vornehmen zu lassen. Ausnahmen bilden nur schwere Sexualdelikte wie Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch. Das Recht, einen pränatalen Vaterschaftstest anzuordnen, liegt in Deutschland bei staatlichen Behörden. Zum Beispiel in Österreich oder den Niederlanden sind solche pränatalen Tests möglich. Einige private Labore bieten dort Vaterschaftstest vor der Geburt an.

Interessierte müssen entweder dorthin reisen oder die Blutproben mit der Post versenden. Die Kosten sind beträchtlich – der pränatale Bluttest kann mehr als 1000 Euro kosten. In vielen Fällen werden ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.