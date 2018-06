Poller sollen zur Sicherheit der Besucher der Kultursommereröffnung beitragen

Aus unserem Archiv

Weil Gartenmarkt und die Öffnung des Kultursommers so schnell aufeinanderfolgen, hat die Stadt die Betonpoller stehen gelassen. 30 bis 40 dieser Gitterboxen sind bei größeren Veranstaltungen in der Neuwieder Innenstadt verteilt, sagt Stadtsprecher Erhard Jung auf RZ-Anfrage. Sie wurden wie in anderen Städten als Reaktion auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt eingeführt und zum ersten Mal zum Deichstadtfest im vergangenen Jahr aufgestellt.