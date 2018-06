Pokal: Spruchkammer weist Eisbachtaler Protest zurück

Aus unserem Archiv

In der sportgerichtlichen Verhandlung hat die Verbandsspruchkammer unter Vorsitz von Willibald Hannappel mit dem am Donnerstagabend verkündeten Urteil den Protest der Eisbachtaler Sportfreunde gegen die Wertung des Rheinlandpokal-Halbfinales gegen die TuS RW Koblenz als unbegründet zurückgewiesen. Gegen das Urteil kann der Verein binnen sieben Tagen nach der Verkündung Berufung einlegen, über die dann das Verbandsgericht des Fußballverbandes Rheinland zu entscheiden hätte. Den Protest hatten die Eisbachtaler direkt nach der Niederlage (8:9 nach Elfmeterschießen) eingelegt, weil bei den Koblenzern Torwart Tobias Oost trotz einer Rotsperre in der Oberliga im Halbfinale spielen durfte, während bei den Sportfreunden Andreas Hundhammer nach seiner ebenfalls am vorangegangen Wochenende erhaltenen Roten Karte für ein Pflichtspiel und damit für den Pokalwettbewerb gesperrt worden war.