Im Verbandspokal haben die Fußballerinnen der DSG Breitenthal in die Erfolgsspur zurückgefunden. Bei Landesligist VfL Weierbach setzten sie sich mit 3:0 durch und zogen in die zweite Runde ein. Der Verbandsligist brauchte einige Zeit, um in die Partie zu kommen, erspielte sich ab der 30.