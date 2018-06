Pionier bei der Notfallseesorge

Gerd Sebastian kam über den Rettungsdienst zur Notfallseelsorge, als diese noch nicht selbstverständlich war. Als Zivildienstleistender war er im Sanitätsdienst bei den Maltesern. Eine Verbindung, die er als Student der Psychologie wieder aktivierte, um sich hier als Kriseninterventionshelfer fortbilden zu lassen.

Gerd Sebastian ist Notfallseelsorger der ersten Stunde.

Foto: privat

Zu einer Zeit, als posttraumatische Belastungsstörungen bei Helfern nach dem Bahnunglück von Eschede zum Thema wurden. Ein Schlüsselerlebnis, sich zu engagieren, war für Sebastian ein Unfall an einem unbeschrankten heimischen Bahnübergang, bei der vor den Augen ihrer Mofa-Clique zwei Jugendliche von einem Zug erfasst wurden. Er saß damals hilflos zwei aufgelösten Mädchen, die das mit ansehen mussten, gegenüber und dachte: „Da muss man doch was machen.“ Er ging in die Helfernachsorge und leistet heute ehrenamtlich auf Abruf erste Hilfe für die Seele, betreut Feuerwehrleute in der Nachsorge und präventiv. bea