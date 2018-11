Philipp Schwaderlapp hat Kochen von der Pike auf gelernt

Nach dem Fachabitur am Johannes-Gymnasium in Lahnstein hat der Ransbach-Baumbacher Philipp Schwaderlapp eine dreijährige Ausbildung zum Koch im Katholisch-Sozialen Institut in Bad Honnef absolviert. 2011 lernte er in der Nähe von London in einem Golf-Resort unter französischer Küchenleitung die Grundzüge der gehobenen französischen Küche kennen. 2012 begann er in Heidelberg die Ausbildung zum Hotel-Betriebswirt und schloss diese 2014 erfolgreich ab.

Anschließend machte er in Heidelberg seinen Küchenmeister und sammelte als Vize-Küchenchef in einem Boutique-Hotel Erfahrungen. 2016 wechselte er als Küchenchef und Betriebsleiter in ein Restaurant in Moers. kür

