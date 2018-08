Parken: Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft soll Rückkehr zu 10-Cent-Schritten prüfen

Einstimmig hat der Ausschuss die Neufassung der Gebührenordnung über die Erhebung von Parkgebühren für öffentliche Parkflächen befürwortet und empfiehlt dem Stadtrat, diese zu beschließen. An den Gebühren selbst ändert sich nichts. Auf Antrag der CDU-Fraktion wird sich aber der Aufsichtsrat der Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH (BGK), die die Parkplätze bewirtschaftet, damit befassen, ob man nicht wieder zu einer Gebührenstaffelung in 10-Cent-Schritten zurückkehrt.

Zurzeit müssen die Parkenden in 50-Cent-Schritten bezahlen. Damit würde auch die erst vor zwei Jahren eingeführte Kurzzeitparkertaste, die sogenannte Brötchentaste (zwölf Minuten für 20 Cent), wieder hinfällig. Eine andere Frage, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.