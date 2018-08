Optischer Eindruck von Hahnstätten leidet

Der Zustand der Scheunengebäude ist nicht der einzige Stein des Anstoßes. Ein Großteil der im Besitz von Christian Droop befindlichen rund ein Dutzend meist unbewohnter Immobilien führt wegen seines maroden, unattraktiven Erscheinungsbildes zu Unmutsäußerungen in der Hahnstätter Bevölkerung. So hieß es unter anderem, dass Hahnstätten insbesondere im Bereich der Aarstraße/Brückenstraße und der Eingangsfront zum Wasserschloss keine Visitenkarte für touristische Werbung abgeben könne.

Mit der aktuell in der Brückenstraße ergangenen Rückbauverfügung habe sich nun eine neue Situation offenbart, die Gefahren für die Bürger nach sich ziehe. In einem Schreiben an unsere Zeitung übt ...