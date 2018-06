Neue Rolle: Mario Adorf spielt Karl Marx

Nur zwei Tage nach dem Dokumentarfilm über sein Leben ist Mario Adorf erneut im ZDF zu sehen. Im Dokudrama „Karl Marx – der deutsche Prophet“ spielt Adorf den deutschen Denker, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird.

Mario Adorf in der Rolle des Karl Marx. Foto: ZDF

Das ZDF widmet Marx aus diesem Anlass ein facettenreiches Porträt, heißt es in der Ankündigung zur Sendung auf der Internetseite des ZDF. In dem 90-minütigen Film verkörpert Mario Adorf Karl Marx auf dem Zenit seines Lebens – voller Widerspruchsgeist und Widersprüche, zwischen prophetischer Überzeugung und Angst vor dem Scheitern. Das Dokudrama soll eine spannende filmische Reise durch Marx‘ Leben und Werk ermöglichen. „Karl Marx – der deutsche Prophet“ ist zu sehen am Mittwoch, 2. Mai, um 20.15 Uhr im ZDF.