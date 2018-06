Neu: App ermöglicht mobile Bestellungen beim Mühlenbäcker

Hinter dem neuen Angebot des Mühlenbäckers steckt ein Düsseldorfer Kreativteam: Den Gründern von App & Eat, Philip Rodowski, Lucas Kerscher und Sebastian Diehl war die Zeit in der alltäglichen Warteschlange einfach zu schade.

So entschlossen sie sich, etwas zu entwickeln, das es Kunden ermöglicht, unkompliziert und schnell online per App einzukaufen – und trotzdem dem Einzelhändler um die Ecke treu zu bleiben. An den Start gegangen ist die kostenlose App bereits Mitte 2017. Seitdem sind viele weitere Bäckereifilialen, unter anderem in Wuppertal, Dortmund und dem Sauerland, hinzugekommen. „Alles, was der Kunde benötigt ist, ein Smartphone sowie eine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto“, berichtet Rodowski. Sobald die kostenlose App über den iTunes- oder den Google Play Store runtergeladen und auf dem Handy installiert ist, können Kunden bestellen. Neben einem eingestellten Standardsortiment haben Konsumenten die Möglichkeit, ihr eigenes Brötchen individuell zu belegen. Der Kunde erhält eine Abholnummer, die er in der Filiale an einer sogenannten Fast-Lane vorzeigt.