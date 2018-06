Aus unserem Archiv

Gemäß der vom Verbandsgemeinderat beschlossenen Neuordnung, die der Jugendhilfeausschuss des Kreises noch bestätigen muss, gilt für die Zukunft, dass zum Beispiel die Dienstweilerer Kinder künftig nicht mehr in Birkenfeld, sondern in Neubrücke aufgenommen werden. Auch der Nachwuchs aus den Dörfern Elchweiler, Nohen, Rimsberg und Schmißberg gehört künftig nicht mehr zum Einzugsgebiet der Birkenfelder Einrichtungen. Die Betreuung dieser Kinder soll fortan in der Kita Niederbrombach erfolgen.