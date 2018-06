Moorprojekt im Nationalpark gilt in vielerlei Hinsicht als vorbildlich

Aus unserem Archiv

Bei der Moorrenaturierung arbeitet der Nationalpark eng mit der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz zusammen. In Kooperation mit Landesforsten, dem Landesamt für Geologie und Bergbau, dem Verein Bergwaldprojekt und mit lokalen Akteuren wurde mit den Maßnahmen im September 2016 begonnen, zuvor gab es bereits EU-Life-Projekte. Der Nabu Rheinland-Pfalz und das Umweltministerium beteiligen sich an den Kosten, zudem fließen europäische Fördermittel, da das Projekt in vielerlei Hinsicht – Hochwasserschutz, Biotopvernetzung, Schutz von Fauna und Flora – als vorbildlich angesehen wird.