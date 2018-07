Mit diesen Problemen hatten andere Städte und Gemeinden im Karneval zu kämpfen

Von unschöne Szenen im Karneval, wie sich sich im jüngsten Rosenmontagsumzug in Bendorf ereignet haben, kann auch die ein oder andere Kommune im Kreis Mayen-Koblenz sowie die Stadt Koblenz selbst berichten. Doch mussten die Verwaltungen auch schon einmal Strafanzeige erstatten? Die RZ hat sich umgehört:

In der Stadt Koblenz hatten 2009 alkoholisierte Jugendliche in der oberen Löhrstraße Flaschen auf Zugteilnehmer und andere Zuschauer geworfen, berichtet Stadtsprecher Thomas Knaak. In den Folgejahren wurde deshalb in diesem Bereich ein Glasflaschenverbot mittels Allgemeinverfügung erlassen. „Das Gelände wurde abgesperrt und die Zuschauer nur nach Kontrollen eingelassen“, sagt Knaak. 2015 benahmen sich im Stadtteil Arenberg pöbelnde, betrunkene Jugendliche dermaßen daneben, dass als Reaktion darauf ebenfalls ein Glasflaschenverbot umgesetzt wurde.

Für Alkoholexzesse unter jungen Menschen war lange Zeit auch der Schwerdonnerstagsumzug in Mülheim-Kärlich bekannt. In letzter Konsequenz wurde eine Glas- und Alkoholverbotszone eingerichtet. Anzeigen vonseiten der Verwaltung mussten aber weder dort noch in anderen Gemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm gestellt werden, teilt VG-Spreche Thomas Höfer mit.

Über keine unschönen Vorfälle kann sich derweil die VG Rhein-Mosel freuen. Das teilt VG-Bürgermeister Bruno Seibeld mit.

Auch in Münstermaifeld hatte man solche Vorfälle wie in Bendorf „Gott sei Dank noch nicht“, sagt Dietmar Schäfer von der Stadt, der selbst Karnevalist ist und für den dortigen Rosenmontagszug verantwortlich zeichnet. Gefährlich wurde es lediglich einmal vor zwei Jahren, sagt er, als eine unter Drogen stehende Person versucht hatte, die Stadthalle nach dem Umzug in Brand zu stecken. Die Polizei musste einschreiten und am Ende hagelte es dafür eine entsprechende Anzeige.

In Andernach, so berichtet Stadtsprecher Christoph Maurer, gab es aus Sicht der Ordnungsbehörde bislang keine größeren Probleme. Allerdings sind nach Angaben des Festausschusses beim diesjährigen Rosenmontagszug Abiturienten der beiden Andernacher Gymnasien negativ aufgefallen. Sie sollen nicht nur große Lücken im Umzug gerissen, sondern auch teilweise stark alkoholisiert daran teilgenommen haben – bis eine der Gruppen sogar wegen angeblicher Flaschenwürfe ganz vom Zug ausgeschlossen wurde. dam