Mindestens acht Telefonhäuschen verschwinden

Aus unserem Archiv

Zehn öffentliche Telefonhäuschen will die Telekom im Stadtgebiet abbauen, die unwirtschaftlich sind und einen Umsatz von weniger als 50 Euro im Monat haben. Im Ausschuss sprach sich Michael Henke (Grüne) dagegen aus, dass „alle auf einen Schlag“ wegkommen. OB Heike Kaster-Meurer will deshalb noch einmal mit der Telekom reden, ob die beiden Telefonstellen mit dem höchsten Umsatz, am Holzmarkt und Völkerring, erhalten bleiben können.