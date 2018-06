Aus unserem Archiv

Für Volker Mendel, Bürgermeister der VG Puderbach und Vorsitzender der Tafel Puderbach/Dierdorf, sind nicht Fehler in Organisationsstrukturen wie in Essen das Hauptproblem, sondern die Existenz der Tafeln selbst. „Das eigentliche Problem ist, dass unsere Industriegesellschaft nicht in der Lage ist, Menschen mit geringer Rentenhöhe beziehungsweise geringem Einkommen versorgen zu können. Es ist ein Armutszeugnis, dass wir Tafeln und Suppenküchen anbieten müssen.