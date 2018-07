Mehr Gewerbe = mehr Gewerbesteuer? Nicht unbedingt

Durch die Ansiedlung von Unternehmen im Gewerbegebiet Sandkaut erhofft sich die Stadt Nastätten neue Arbeitsplätze, wie Stadtbürgermeister Joachim Rzeniecki erklärt. Zudem erwarte man langfristig höhere Gewerbesteuereinnahmen. Der Stadtchef formuliert hier vorsichtig.

Und das hat seinen Grund: „Die Gewerbesteuer ist eine Größe mit der nicht geplant werden kann“, wie VG-Kämmerer Jürgen Kuhn erläutert. Sie sei starken Schwankungen unterworfen. Lag sie in Nastätten 2007 noch bei knapp über einer Million Euro, schrumpfte sie bis 2009 auf rund 680 600 Euro. Sprünge von mehreren 100 000 Euro sind hier in der Vergangenheit zu beobachten. 2017 wurden rund 1,4 Millionen erzielt.

„Besteuert werden ja die Gewinne der Unternehmen“, erklärt Kuhn. Diese Gewinne fallen nicht immer gleich aus: Sie hängen vom Erfolg einer Firma ab, werden aber auch von Investitionen und damit anfallenden Abschreibungen geschmälert, so der Kämmerer weiter. Auch konjunkturelle Schwankungen und die Konkurrenzsituation vor Ort beeinflussen den Ertrag eines Betriebs. „Zudem gehören gewerbesteuerpflichtige Unternehmen teils auch zu Konzernen“, nennt Kuhn ein weiteres Beispiel. Hier kommt es nicht nur auf den Gewinn einer einzelnen Filiale an – die Gesamtentwicklung des Konzerns wirkt sich auf die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuer aus.

Und natürlich spielt auch der Hebesatz eine Rolle, den die Kommune festlegt. In Nastätten liegt er derzeit bei 365 Prozent. Etwa 200 Betriebe sind in der Stadt gewerbesteuerpflichtig, die „von der Gewinngrößenordnung sehr unterschiedlich sind“, so Kuhn. csa