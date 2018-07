Mehr Freiheit für Schulen im Land? In einem Modellprojekt haben Rektoren ihre Lehrer selbst ausgewählt

Aus unserem Archiv

Rheinland-Pfalz

Hilft es Schulen, wenn sie ihre Lehrer selbst auswählen und einstellen können? Eindeutig ja, sagen die sieben Schulen, die genau dies seit dem Schuljahr 2014/2015 in einem Modellversuch erprobt haben. „Wir stehen voll hinter dem Schulversuch, wir wollen gar nicht mehr zurück“, sagte der Konrektor der Realschule plus in Sohren-Büchenbeuren im Hunsrück, Kay Baumgarten, jetzt in einer Anhörung des Bildungsausschusses in Mainz. Erstmals können sich die Schulen ihre Lehrer zielgerichtet selbst auswählen, das hat seiner Ansicht nach beiden Seiten sehr genützt.