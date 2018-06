LBM-Ankündigung: Leerrohre für Glasfaser werden auf Landeskosten in die L 376 integriert

Die Leerrohre kommen: Gestern flatterte dem Abtweilerer Ortsbürgermeister Peter Michel Post des Landesbetriebs Mobilität via Internet ins Haus: „Es gibt gute Nachrichten aus Mainz“, schreibt der LBM da, „das Ministerium hat uns am Montagnachmittag mitgeteilt, dass die Leerrohr-Anlage (für die Breitbandversorgung und den späteren Einbau der Glasfaserkabel) zwischen Abtweiler und Raumbach auf Kosten des Landes gebaut werden kann. Wir stehen in Kontakt mit dem Auftragnehmer, der uns ein Angebot ausarbeitet.“ Der „Oeffentliche“ hatte gestern über die Leerrohr-Initiative Michels berichtet. Fakt: Eine Bundesverordnung besagt, dass solche Leerrohre samt Glasfaser bei Straßenbauarbeiten, die länger als acht Wochen dauern, vorzusehen sind – und zwar auf Kosten des Baulastträgers; bei der L 376 zwischen Abtweiler und Raumbach ist das der LBM.

Die Asphaltarbeiten beginnen laut aktuellem Zeitplan am 21. August; durch die Leerrohr-Trasse werde man den Plan anpassen lassen, die Fertigstellung im Spätherbst sei aber nicht gefährdet. Ist die Glasfaser damit ...

