Latte, Abpraller, Rücken, Tor: Gönnersdorf geht leer aus

Oberdiebach

Auch im zweiten Pflichtspiel des Jahres hat es keinen Punkt für die SG Gönnersdorf-Brohl in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegeben. In Oberdiebach unterlag die Mannschaft von Trainer Ralph Seul dem Aufsteiger SV 08 Vesalia Oberwesel mit 1:2 (0:2). In der Tabelle rutschten die Vinxtbachtaler nach der achten Saisonniederlage auf den zehnten Rang.