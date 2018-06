Larry Kudlow: Warum ein bizarrer TV-Star neuer Wirtschaftsberater des Präsidenten wird

US-Präsident Donald Trump hat eine Schwäche für Berühmtheiten aus dem Fernsehen. Das mag daran liegen, dass der ehemalige Reality-TV-Star selbst jeden Tag Stunden vor der Glotze verbringt. Zum Pflichtprogramm Trumps gehört „The Kudlow Report“, den sein alter Freund aus New Jersey, Larry Kudlow, auf dem Wirtschaftskanal CNBC moderiert.

Schräger TV-Star wie sein neuer Chef: Larry Kudlow ist jetzt Donald Trumps Wirtschaftsberater. Foto: dpa

Der Studienabbrecher der Elite-Universität Princeton redet genauso ohne Punkt und Komma wie Trump. Und das meiste, was der einstige Berater Ronald Reagans vertritt, stimmt mit der Weltsicht des Präsidenten überein. Der vom Gottvater der Angebotspolitik, Arthur Laffer, beeinflusste Kudlow glaubt fest an die Segnungen der „Trickle-Down“-Ökonomie. Die vertritt die These, dass Wirtschaftswachstum und allgemeiner Wohlstand der Reichen nach und nach durch deren Konsum und Investitionen in die unteren Schichten der Gesellschaft durchsickern (trickle down) würden. In seiner Show predigt Kudlow seiner Fangemeinde, wie niedrige Steuern und minimale Regulierungen am Ende auch mehr Geld in die Lohntüten der kleinen Leute bringen. Das glaubt auch Trump, der schon im Wahlkampf den Rat des Ex-Investmentbankers suchte.

Am Samstagabend griff Trump zum Telefon und rief Kudlow auf dem Handy an. Der nahm das Gespräch bei seinem „Italiener“ in Manhattan zwischen Carpaccio und Fettuccine an. Der Präsident redete nicht lang um sein Anliegen herum. „Willst du Nachfolger von Gary Cohn werden?“ Jener Gary Cohn, der vergangene Woche im Streit um die Strafzölle für Stahl und Aluminium das Handtuch als Chef des Nationalen Wirtschaftsrates geworfen hatte. Auch für Kudlow ist das ein großer Punkt, bei dem er nicht mit Trump übereinstimmt. „Er war nie gut beim Handel“, gab Kudlow Anfang des Monats in seiner Show zu Protokoll. Zölle seien kontraproduktiv. Vielleicht profitierten die Stahlkocher in Ohio davon, aber nicht die Autobauer im Rest der USA. Die verlieren ihre Jobs. „Wir schießen uns nur selbst ins Knie.“

Dass Kudlow, wie er sagt, nach seiner Zeit mit Reagan nun „zum zweiten Mal in den Apfel beißt“ und einem Ruf ins Weiße Haus folgt, mag aus dessen Sicht verständlich sein. Schmeichelt es doch seinem großen Ego. Doch bei aller Liebe für den Unterhaltungswert, den Kudlow ins Weiße Haus bringen wird, kann Donald Trump nicht entgangen sein, wie weit er selbst mit seinem künftigen Chefberater beim Handel auseinanderliegt. „Es gibt kein Thema, bei dem der Präsident über die vergangenen vier Jahrzehnte so konsequent geblieben ist“, wundern sich Analysten wie Marc Fisher in der „Washington Post“. Wie das mit dem Freihändler Kudlow als Wirtschaftsberater gut gehen kann, darauf findet in Washington niemand so recht eine Antwort. Denn sein Rat im Weißen Haus dürfte kaum ein anderer sein als der in seiner Show. Die Strafzölle schaden der Wirtschaft, warnte Kudlow sein Publikum immer wieder. Erst recht dann, wenn Trump mit dem angedrohten Ausstieg aus dem Freihandelsabkommen Nafta ernst machte. „Wenn es jemals eine Krise der Logik gab, dann haben wir hier eine.“

Vielleicht hat Trump die Sendung nicht gesehen. Oder er hörte drüber hinweg, weil die Show sonst gut ist. Letzteres vermutet Jim Acosta auf CNN. „Larry Kudlow ist jemand, den der Präsident gern im Fernsehen sieht.“ Die Frage bleibt, wie lange Kudlow umgekehrt die Show im Weißen Haus gefällt.