Landesweite Semestertickets: So läuft es in anderen Bundesländern

Landesweite Semestertickets werden auch in anderen Bundesländern immer wieder heiß diskutiert oder sind schon seit Jahren eingeführt. Niedersachsen und Bremen haben sich beispielsweise jüngst dazu entschieden, zum Wintersemester 2018/2019 ein entsprechendes Ticket für sämtliche Regionalzüge und S-Bahnen einzuführen. Die Studenten können nun teilweise sogar über die Landesgrenzen hinweg reisen, zum Beispiel bis nach Lübeck, Münster oder ins niederländische Hengelo.

Der Standardpreis beträgt hier 129,59 Euro, kann aber an den Hochschulen variieren. In Nordrhein-Westfalen setzt man schon länger auf ein landesweites Ticket für Studierende. Die Landesregierung bezuschusst die Verkehrsverbünde hier, zudem erhalten sie einen entsprechenden Anteil aus den Semesterbeiträgen der jeweiligen Hochschule. Die Preise für das Semesterticket variieren, da jeweils der Preis des Heimatverkehrsverbundes plus ein Aufschlag für den Rest von Nordrhein-Westfalen berechnet wird. In Köln müssen rund 180 Euro bezahlt werden, während in Wuppertal schon rund 200 Euro fällig werden. aeg