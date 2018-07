Landesparteitag: Neue Grünen-Chefin schon bald wieder weg?

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Gut möglich, dass sich die Grünen schon bald wieder eine neue Landesvorsitzende suchen müssen. Denn Jutta Paulus, die zurzeit mit Josef Winkler die Doppelspitze bildet, zieht es ins Europaparlament. Sie habe erkannt, dass nur dort „die ganz großen Räder beim Umwelt- und Klimaschutz gedreht werden“. Die Basis will ihr das nicht verwehren, auch wenn gerade auf dieser Position in den vergangenen Jahren nichts so beständig war wie der Wechsel: Die Landesdelegiertenversammlung in Idar-Oberstein machte dennoch mit knapp 80 Prozent der Stimmen den Weg für ihre Kandidatur frei – wohl wissend, dass an der Spitze vielleicht schon bald wieder ein neues Gesicht auftaucht, wo doch für die Außenwirkung personelle Kontinuität so wichtig wäre.