Kurzkritik

Entspannt, hochkonzentriert: Gruenspan spannen leichthändig einen Bogen von lateinamerikanischer Tonkunst wie das sehr melodiöse „Samba Cosecha“ bis zum Ambiente grundierten „Flight to the Goose“. Der Spirit von Weather Report beflügelt das Fusion affine „Dream and Reality“. Flotter Rockjazz macht sich in „Pre Migraine Euphoria“ breit. Die Gitarre hat einen funky-bluesigen Einschlag, das Keyboard lässt glockengleiche Fender-Rhodes-Töne der 70er-Jahre hochleben, das Saxofon wandelt auf Pfaden eines John Coltrane, der auf Cornette Coleman und James Carter trifft. Treibender rockiger Jazz mit sehr perkussivem Spiel im Stil von Keith Jarrett der „Belonging“-Zeit, gewürzt mit lockerer rockiger Saitenpower prägt „Seven Steps to Prism“. Bass und Schlagzeug sind keine Rhythmusknechtesektion, der Tieftöner ist der ruhende Fels in der Brandung, der Trommler hält den Laden zusammen. Und für kurze wie unspektakuläre Soli ist ebenso gesorgt. sch

Gruenspan „Pflichtexemplar“, 8 Lieder (Perfectzeromusic)

