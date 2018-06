Kommune will sich aus Kostengründen nicht mit Ökostrom beliefern lassen

Aus unserem Archiv

In weiteren Tagesordnungspunkten beschloss der Schwollener Rat in seiner Sitzung die Auflösung der bisherigen Jugendvertretung, da der Dorfnachwuchs diesbezüglich in den vergangenen Jahren kaum noch Interesse an einer aktiven Mitarbeit gezeigt hatte. Bei der Vorbereitung einer Bündelausschreibung für den künftigen Strombezug von Kommunen, die von einer Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg betreut wird, entschied sich de Schwollener Rat für die kostengünstigste Variante: Bis Ende 2020 soll die Gemeinde für ihre Liegenschaften, etwa das Freibad oder die Gemeindehalle, mit Normal- und nicht mit Ökostrom beliefert werden. Ortschef Heiko Herber berichtete zudem von den ersten Erkenntnissen, die die Aufstellung einer Geschwindigkeitsmessanlage am Ortseingang aus Richtung Hattgenstein geliefert hat.