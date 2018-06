Kommentar von Tobias Lui

Aus unserem Archiv

Investor zu sein in Lahnstein am Rhein, ist das fein: Hermsdorfer Straße, Koblenzer Straße, Rheinquartier: Wer Geld hat und dieses in der Stadt investieren möchte, der hat ganz gute Karten. Verwaltung und Rat kann man wirklich nicht vorwerfen, Investoren zu verprellen – zumindest in den vergangenen Jahren ist einiges getan worden. Wenn sich diese dann sogar noch schriftlich verpflichten, im Falle von Verkehrsproblemen finanziell nachzubessern, gibt es eigentlich wenig zu meckern.