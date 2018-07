Kommentar: SPD muss das Hase-Igel-Spiel gewinnen!

Die SPD muss das Hase-Igel-Spiel gewinnen, sagt unser Redakteur Christian Kunst in seinem Kommentar.

Christian Kunst kommentiert. Foto: Jens Weber

Zwischen der SPD und Angela Merkels CDU läuft seit Jahren der Wettstreit von Hase und Igel. Reklamieren die Sozialdemokraten einen Sieg für sich, dann ruft die Kanzlerin gelassen: „Ich bin schon hier!“ So geht es den Genossen auch an diesem Wochenende, an dem sie nach 155 Jahren die erste Frau an die Spitze der SPD gewählt haben. Die CDU hat bereits seit 18 Jahren eine weibliche Vorsitzende, die seit 13 Jahren im Bundeskanzleramt sitzt. Und so überwiegt der Eindruck, dass die SPD nachholt, was in der konservativen CDU schon seit Jahren Realität ist. Hinzu kommt, dass Merkel die Union – gegen große Widerstände – inhaltlich und zuletzt sogar personell erneuert hat.

Doch nicht nur Merkels CDU lässt die alte Tante SPD seit Jahren alt aussehen – die Sozialdemokraten selbst haben ein sicheres Händchen dafür, sich die guten Nachrichten kaputtzumachen. Am Ende der für sie eigentlich sehr erfolgreichen Koalitionsverhandlungen gelang ihnen dies durch eine irrsinnige Personal- und Postendebatte. Beim Parteitag verpassten sie ihrer neuen Vorsitzenden einen so starken Dämpfer, dass die ohnehin gewaltige Aufgabe Erneuerung der Partei für die Eiflerin mit einem ebenso gewaltigen Misstrauensbeweis beginnt. Nahles hat sich jedoch auch selbst keinen Gefallen damit getan, indem sie Herausforderin Simone Lange in ihrer Rede völlig ignoriert hat. Das schürte das Misstrauen von Teilen der Basis, die Nahles zur Funktionärsclique zählen. Wie die Parteispitze mit Kritikern wie Lange oder Juso-Chef Kevin Kühnert umgeht, ist mit Blick auf die Erneuerung der Partei schlicht unklug. Es bestätigt jene, die der Parteispitze ein vorrangiges Interesse am Machterhalt unterstellen.

Andrea Nahles' größtes Problem ist aber, wie sie es schaffen will, die SPD in der Großen Koalition zu erneuern und zugleich ihre innerparteilichen Kritiker zu überzeugen. Die ersten Monate der neuen Regierung sprechen eher dafür, dass die Union die SPD machen lässt und die Erfolge dann für sich einstreicht. Sollte Nahles diesen Wettstreit zwischen Hase und Igel doch noch gewinnen, wäre ihre Wahl an diesem Wochenende mehr als eine Randnotiz der 155-jährigen SPD-Geschichte.

E-Mail an: christian.kunst@rhein-zeitung.net