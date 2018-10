Kommentar: Geteiltes Leid ist halbes Leid

Zugegeben: Der bequemste Weg in Richtung Birkenfelder Baugebiete führt durch die Straße „Auf Ellenborn“. Deren Anlieger haben aber völlig recht, wenn sie über die stetig wachsende Verkehrsbelastung klagen. und ihr Vorschlag, zur Einbahnstraße zurückzukehren und den Weg von unten nach oben zu sperren, dürfte für Autofahrer auch keine zu große Zumutung sein. Denn es bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone, wenn er durch die Maiwiese fahren und dann an Roth’s Eck rechts abbiegen muss. Mit Wartezeiten an der Kreuzung muss in diesem Fall kein Verkehrsteilnehmer rechnen, und der Zeitverlust durch einige Hundert Zusatzmeter sollte sich auch verkraften lassen.

Richtig: Durch den Gollenberger Weg würden dann mehr Autos rollen. Dort würde die Belastung für die Anlieger zunehmen. Es sei an dieser Stelle aber darauf hingewiesen, dass der Gollenberger Weg ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.