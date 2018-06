Körperfett als "Liquid Gold"

Aus unserem Archiv

Körperfett wird auch als „Liquid Gold“ bezeichnet – zumindest in der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. Denn Fettgewebe ist so wertvoll wie Gold, weil es unheimlich potent ist und beispielsweise die Regeneration von chronischen Wunden anregt. So wird es oftmals nicht nur aufgrund von gewünschter Gewichtsreduzierung abgesaugt, sondern ebenso weiterverwendet.