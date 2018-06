Aus unserem Archiv

Samuel Koch ist bald auf der großen Leinwand zu sehen. In seinem ersten Kinofilm „Draußen in meinem Kopf“ spielt Koch den 28-jährigen Sven, der an Muskeldystrophie leidet. Das Drama wurde im Januar beim Filmfestival Max Ophüls Preis von der Jugendjury ausgezeichnet.