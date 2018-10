Wenn Heiko Schütz mit dem Lieferwagen kommt, umringen ihn oft Kinder. „Hast du was Neues?“, rufen sie. Schütz ist Herr über rund 1000 Standorte von Kaugummiautomaten in sechs Bundesländern, darunter Rheinland-Pfalz und Hessen. Öffnet der Westerwälder die Tür seines Transporters, dann bitten ihn manche Erwachsene, drinnen seine langen Reihen von Kaugummiautomaten fotografieren zu dürfen. Die Überbleibsel der westdeutschen Nachkriegszeit – es gibt sie noch. Auch im digitalen Zeitalter der Globalisierung sind diese roten Relikte in Kinderaugenhöhe nicht verschwunden. Doch wie sieht die Zukunft der Kultboxen aus? Ein Werkstattbesuch.

Heiko Schütz (51) sitzt in seiner Werkstatt in Unnau im Westerwaldkreis, umringt von Kaugummispendern, Einzelteilen und Werkzeugen: „Die häufigste Frage an mich ist: Gibt es diese Automaten überhaupt noch? Und ...

Lesezeit für diesen Artikel (745 Wörter): 3 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.