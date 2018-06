Keine Zahlen für Sinzig

Während Remagen und Bad Breisig über die Gesellschaft Romantischer Mittelrhein Tourismus auch auf diversen Messen vertreten sind, kooperiert Sinzig mit dem Ahrtaltourismus. „Da wir über keinen direkten Rheinzugang oder eine Rheinpromenade verfügen, wäre eine touristische Vermarktung von ,Sinzig am Rhein‘ für die Gäste irreführend“, so die Wirtschaftsförderin Maike Gausmann-Vollrath.

Zu den Übernachtungszahlen konnte die Fachfrau nichts sagen: „Für Sinzig erhalten wir leider seit zwei Jahren keine Übernachtungszahlen mehr vom statistischen Landesamt.“ Dies hat datenschutzrechtliche Gründe. Da es in der Gemeinde Grafschaft nur einen gemeldeten Beherbergungsbetrieb gibt, werden die Zahlen der nächstkleineren Gemeinde des Kreises geschwärzt, da man sonst auf die konkreten Übernachtungszahlen des einzelnen Betriebes in der Grafschaft rückschließen könnte. Als Anhaltspunkt: 2015 verzeichnete Sinzig 36.000 Übernachtungen inklusive der Wohnmobilisten in Bad Bodendorf. Gausmann-Vollrath geht davon aus, dass die Aufenthaltsdauer ähnlich wie bei den Nachbargemeinden am Rhein zwischen zwei und 2,5 Übernachtungen liegt. Auch diese Statistik ist für die Stadt nicht einsehbar.

Die wichtigsten Freizeitbeschäftigungen sind Wandern, Radfahren, Wellness, und auch die Kulinarik darf nicht unterschätzt werden. „Anziehungspunkte sind das Ahrtal mit den Weinbergen in Steillagen, das Rheintal mit der Burgenromantik, aber auch Maria Laach, der Nürburgring oder die Museumsmeile in Bonn sind bequem zu erreichen“, sagt die Wirtschaftsförderin.

Mit dem Ahrsteig und dem Rheinburgenweg ist Sinzig an zwei Prädikatswanderwege angebunden sowie an den Ahr- und Rheinradweg. Zudem beginnt der Rotweinwanderweg in Bad Bodendorf, hinzu kommen die beiden neuen Barbarossaschleifen, die alle Sinziger Ortsteile miteinander verbinden. Sinzig war übrigens über den Ahrtaltourismus auf folgenden Messen vertreten: Wanderart Königswinter, ITB, ADFC Radreisemesse Bonn und die Wandermesse TourNatur Düsseldorf.