Kandidaten diskutieren am 29. August im Marmorsaal

Die Rhein-Lahn-Zeitung gibt ihren Lesern die Möglichkeit, sich persönlich einen Eindruck von den Bürgermeisterkandidaten zu machen: Der alt-ehrwürdige Marmorsaal in Bad Ems stellt den würdigen Rahmen für eine Podiumsdiskussion am Mittwoch, 29. August, ab 19 Uhr. Marion Krätz (CDU), Uwe Bruchhäuser (SPD), Claus Eschenauer (FWG), Josef Winkler (Grüne) und Berny Abt (parteilos) stellen sich den Fragen der Redaktion – und denen unserer Leser.

Diese haben die Möglichkeit, im Vorfeld ihre Fragen per E-Mail an uns zu senden. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Bürgermeisterwahl“ an bad-ems@rhein-zeitung.net tl