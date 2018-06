Kalkulierte Kosten für die Feuerwehrwerkstatt

Aus unserem Archiv

Im Konzept für die gemeinsame Feuerwehrwerkstatt im Rhein-Lahn-Kreis (Stand Dezember 2017) wird von Investitionskosten in Höhe von rund 560.000 Euro ausgegangen. Die Landesförderung für die Ausstattung von Werkstätten liege in der Regel bei rund 33 Prozent. Doch die interkommunale Zusammenarbeit „kann zu einem Fördersatz in Höhe von 40 Prozent (...) führen“, heißt es in dem Arbeitspapier.