Kai Michelmann: Warum lässt sich die Bahn bloß so viel Zeit?

Mitte April sollen die Arbeiten am Norheimer Bahnübergang im Dorf beginnen, informierte Ortsbürgermeister Kai Michelmann. Betroffen sei nicht nur der Bahnübergang innerorts, sondern auch am Norheimer Tunnel. Beide Übergänge würden zurzeit von Personal gesichert; an jedem Bahnübergang sind zwei Mitarbeiter im Einsatz.